МИД ФРГ: Германия не откажется от основополагающего акта «Россия-НАТО»

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не желает отказываться от положений акта "Россия-НАТО".

29 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок публично заявила, что ФРГ не станет отказываться от позиций договора с Москвой, который были ратифицированы при заключении акта "Россия-НАТО".

Вместе с тем Бербок отметила, что теперь Германия и Североатлантический альянс должны разработать концепцию обороны на случай вероятного нападения России.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что после начала российской военной спецоперации на Украине широкий диалог между альянсом и Москвой более невозможен.