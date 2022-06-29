МИД ФРГ: Германия не откажется от основополагающего акта «Россия-НАТО»
Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не желает отказываться от положений акта "Россия-НАТО".
29 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок публично заявила, что ФРГ не станет отказываться от позиций договора с Москвой, который были ратифицированы при заключении акта "Россия-НАТО".
Вместе с тем Бербок отметила, что теперь Германия и Североатлантический альянс должны разработать концепцию обороны на случай вероятного нападения России.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что после начала российской военной спецоперации на Украине широкий диалог между альянсом и Москвой более невозможен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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