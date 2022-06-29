Гацкий: граждане Польши начали запасаться хворостом

Начальник леса Польши Артур Гацкий сообщил о том, что поляки начали запасаться древесиной для отопления своих домов.

Начальник государственного управления лесами Польши Артур Гацкий в своём пресс-релизе заявил о необходимости заготовки поляками дров для подготовки к грядущему отопительному сезону.

По словам Гацкого, это единственный вариант учитывая сложившуюся в Польше ситуацию с небывалом ростом цен на топлив и электроэнергию, вызванную ситуацией на Украине и отказом от газа РФ.

Также с представителями прессы поделился своими наблюдениями польский лесник Шимон Татарчик, который заявил о том, что многие в Польше вспомнили о наличии в своих домах печного отопления, которое спасёт их зимой от холодов.