Гацкий: граждане Польши начали запасаться хворостом
Начальник леса Польши Артур Гацкий сообщил о том, что поляки начали запасаться древесиной для отопления своих домов.
Начальник государственного управления лесами Польши Артур Гацкий в своём пресс-релизе заявил о необходимости заготовки поляками дров для подготовки к грядущему отопительному сезону.
По словам Гацкого, это единственный вариант учитывая сложившуюся в Польше ситуацию с небывалом ростом цен на топлив и электроэнергию, вызванную ситуацией на Украине и отказом от газа РФ.
Также с представителями прессы поделился своими наблюдениями польский лесник Шимон Татарчик, который заявил о том, что многие в Польше вспомнили о наличии в своих домах печного отопления, которое спасёт их зимой от холодов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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