ВКС России ударили по заградотряду «Кракен», 100 кракенцев уничтожены, командиры сбежали в Харьков
Минобороны России сообщило об очередных успехах российских ВКС в борьбе с нацистскими формированиями.
По сообщению ведомства до 100 боевиков заградотряда «Кракен» были уничтожены в районе н.п. Питомник под Харьковом.
«…в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10-ти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков», - заявили в МО РФ.
Российские военные уделяют значительное внимание в борьбе с отрядами карателей. Так в понедельник под Лисичанском было уничтожено подразделение «Кракена», которое пыталось помешать отступающим из котла силам ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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