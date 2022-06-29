ВКС России ударили по заградотряду «Кракен», 100 кракенцев уничтожены, командиры сбежали в Харьков

Минобороны России сообщило об очередных успехах российских ВКС в борьбе с нацистскими формированиями.

По сообщению ведомства до 100 боевиков заградотряда «Кракен» были уничтожены в районе н.п. Питомник под Харьковом.

«…в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10-ти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков», - заявили в МО РФ.

Российские военные уделяют значительное внимание в борьбе с отрядами карателей. Так в понедельник под Лисичанском  было уничтожено подразделение «Кракена», которое пыталось помешать отступающим из котла силам ВСУ. 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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