Прививки от COVID придется обновить из-за новых подвариантов

Советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США проголосовали за обновление бустерных доз вакцины от коронавируса.

Проблема заключается в том, что сейчас нельзя спрогнозировать, как вирус будет мутировать к осени. По мнению советников, препарат должен обеспечивать защиту от версии омикрон.

Точный рецепт пока не определен, но это будет комбинированная прививка. Предполагается, что она обеспечит защиту от самого омикрона и некоторых его подвариантов.

Глава FDA по вакцинам доктор Питер Маркс говорит, что следующий угрожающий вариант вируса предугадать невозможно. Неизвестно также, кому будут рекомендовать бустерную вакцину: людям из группы риска, пожилым гражданам или другим категориям.

Решение об изменении рецептуры вакцин планируется принять за несколько дней. После этого Pfizer и Moderna должны будут обновить препараты и получить разрешение на них.

Существующие вакцины обеспечивают высокую защиту от госпитализации и смертельного исхода. Но их способность блокировать инфекцию заметно снизилась с появлением омикрона. Сейчас значительная часть заражений приходится на его подварианты ВА.4 и ВА.5.

Вакцины Pfizer и Moderna относятся к комбинированным препаратам. Они дают определенную перекрестную защиту от подвариантов.

Большинство экспертов выступают за комбинированный подход из-за такой защиты от некоторых мутировавших типов вируса, появившихся за время пандемии.