Актриса Анастасия Мельникова рассказала, что пять лет борется с тяжелой болезнью

В последнее время обсуждается вес звезды, которая поправилась. Поклонники считали, что это последствия коронавируса, однако проблема куда серьезнее.

52-летняя актриса впервые сообщила, что сражается с очень серьезным недугом, пишет СтарХит.

О подробностях Анастасия Мельникова не рассказала, но признала, что ситуация сложная. «Пятый год борюсь с тяжелой болезнью. Но я не собираюсь сдаваться», — цитирует признание звезды "Улицы разбитых фонарей" издание.

Прокомментировала она и слухи о ее лишнем весе. Артистка согласна с тем, что ее формы далеки от идеала. И то, как она выглядит сегодня - не лучший пример того, как должна выглядеть пятидесятилетняя женщина.

Но она, невзирая на обстоятельства, перед операцией даже сделала маникюр. " Что касается веса — иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа", - констатировала Анастасия.

Судя по всему, артистке периодически требуются дорогостоящие препараты и регулярные обследования. Как стало известно, после одного из хирургических вмешательств звезда временно была лишена возможности ходить, и передвигалась на инвалидной коляске.

Она пошутила, что тогда первой трагедий стало то, что кофе сидя варить она научилась, а кофейную чашку с полки достать не сумела.

Пройти все эти испытания звезде помогла дочь Маша. Она уже проявила себя как актриса и теперь готовится к новым проектам.