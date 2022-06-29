Актриса Анастасия Мельникова рассказала, что пять лет борется с тяжелой болезнью
В последнее время обсуждается вес звезды, которая поправилась. Поклонники считали, что это последствия коронавируса, однако проблема куда серьезнее.
52-летняя актриса впервые сообщила, что сражается с очень серьезным недугом, пишет СтарХит.
О подробностях Анастасия Мельникова не рассказала, но признала, что ситуация сложная. «Пятый год борюсь с тяжелой болезнью. Но я не собираюсь сдаваться», — цитирует признание звезды "Улицы разбитых фонарей" издание.
Прокомментировала она и слухи о ее лишнем весе. Артистка согласна с тем, что ее формы далеки от идеала. И то, как она выглядит сегодня - не лучший пример того, как должна выглядеть пятидесятилетняя женщина.
Но она, невзирая на обстоятельства, перед операцией даже сделала маникюр. " Что касается веса — иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа", - констатировала Анастасия.
Судя по всему, артистке периодически требуются дорогостоящие препараты и регулярные обследования. Как стало известно, после одного из хирургических вмешательств звезда временно была лишена возможности ходить, и передвигалась на инвалидной коляске.
Она пошутила, что тогда первой трагедий стало то, что кофе сидя варить она научилась, а кофейную чашку с полки достать не сумела.
Пройти все эти испытания звезде помогла дочь Маша. Она уже проявила себя как актриса и теперь готовится к новым проектам.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Набиуллина: Центробанк России не будет снижать ключевую ставку по инфляции
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
В США светскую львицу приговорили к 20 годам за растление малолетних
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского