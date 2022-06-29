Reuters: участники саммита G7 раскупили весь русский салат в ресторане
Газета Reuters утверждает, что главы саммита G7 удивились русскому салату в меню ресторана, но всё же решили его попробовать, оставшись довольными.
29 июня американское новостное издание Reuters сообщило, что в ходе саммита "Большой Семёрки" в меню расположенного на полях форума ресторана фигурировал салат, подписанный как "русский". По составу салат очень напоминал оливье, только без мяса.
По данным Reuters, главы "Семёрки" возмутились и были шокированы попаданием позиции блюда русской кухни в их меню, осудив администрацию ресторана.
Тем не менее, участники саммита G7 пришли к выводу, что данное блюдо обладает большим количеством столь необходимых в жару углеводов и раскупили весь русский салат зат пару часов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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