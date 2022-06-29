Моргенштерн и Дилара снова вместе
После недавнего расставания рэп исполнитель и модель снова решили воссоединиться.
Спустя полгода после шумной и провокационной свадьбы Моргенштерн и Дилара приняли решение расстаться.
По словам модели, ей было сложно уживаться с певцом, терпеть его выходки и постоянные измены.
С момента расставания Моргенштерн практически перестал записывать новые песни, а его бизнес рухнул.
Дилара же активно постила в соцсетях откровенно провокационные фото.
Но недавно модель заявила подписчицам, что "можно одеваться, он понял, кого потерял".
Так что молодые снова вместе. Надолго ли? Время покажет.
Опубликовано: Андрей Авдей
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