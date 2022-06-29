Моргенштерн и Дилара снова вместе

После недавнего расставания рэп исполнитель и модель снова решили воссоединиться.

Спустя полгода после шумной и провокационной свадьбы Моргенштерн и Дилара приняли решение расстаться.

По словам модели, ей было сложно уживаться с певцом, терпеть его выходки и постоянные измены.

С момента расставания Моргенштерн практически перестал записывать новые песни, а его бизнес рухнул.

Дилара же активно постила в соцсетях откровенно провокационные фото.

Но недавно модель заявила подписчицам, что "можно одеваться, он понял, кого потерял".

Так что молодые снова вместе. Надолго ли? Время покажет.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

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