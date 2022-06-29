Столтенберг заявил о начале военной операции НАТО в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс начинает переброску войск в Европу.

Глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал начало масштабной переброски войск на территорию Европы.

По словам Столтенберга, численность сил реагирования НАТО будет увеличена с 40 тысяч человек до 300 тысяч - почти в 8 раз.

Данные войска будут заниматься обороной конкретных, стратегически важных территорий.

Также стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки намерены усилить ПВО в Германии и Италии.

Более того, НАТО намерено признать Российскую Федерацию главной угрозой для стран-членов альянса.