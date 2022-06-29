Байден: США разместят военный штаб в Польше на постоянной основе

Джо Байден рассказал о намерениях США создать штаб собственной армии на территории Польши.

29 июня президент США Джо Байден сообщил о намерениях Пентагона создать штаб американской армии в Польше. Переброшенные туда американские солдаты будут находиться в Польше на регулярной основе.

К текущему моменту представители вооружённых сил США уже базируются в городе Жешув в качестве подкрепления на случай возможного нападения России на Польшу. Накануне Байден продлил период их нахождения в этой стране.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "Город-Спаситель" за то, что именно оттуда западное оружие попадает на Украину.