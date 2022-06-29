Байден заявил, что группировки войск США в Европе будут усилены

Президент Соединенных штатов Америки Джозеф Байден сообщил о намерении усилить подразделения США, базирующиеся в Европе.

Глава белого дома Джо Байден 29 июня сообщил о планах повысить увеличить число военных ротационного контингента в Прибалтике.

Джо Байден сказал, что Соединенные штаты Америки на 50% повысят количество эсминцев, располагающихся на территории Рота в Испании.

Ранее их было четыре, теперь число вырастет до шести.

Также американский лидер сообщил о направлении двух подразделений самолетов пятого поколения F-35.

Накануне издание Sputnik сообщало, что Российская Федерация намерена созвать заседание Совбеза ООН, чтобы выразить протест западным государствам, которые собрались поставлять на Украину военную помощь.