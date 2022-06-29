Ходорковский предупредил: Путин вторгнется в НАТО, если Украина не выиграет войну с Украиной

Михаил Ходорковский на интервью сделал предупреждение, что Путин может вторгнуться на территории НАТО, если Украина не разрешит конфликт с Украиной

Михаил Ходорковский, российский олигарх, находящийся в добровольном изгнании и известный критик Кремля, сделал это предупреждение во время интервью Euronews. Он также призвал НАТО продолжать вооружать украинских солдат для борьбы с российскими войсками, которые начали свое вторжение 24 февраля.



“Сегодня у НАТО есть прекрасная возможность помочь Украине защитить свой суверенитет, участвуя в этой войне с оружием, поставками и обучением украинских солдат, а не воюя на своей собственной территории”, - сказал Ходорковский во время интервью.



Когда Ходорковского спросили, почему, по его мнению, Путин начал вторжение, он сказал, что российский лидер планирует использовать войну для укрепления своего электорального рейтинга в рамках подготовки к выборам 2024 года. Кроме того, олигарх сказал, что война также может быть эмоциональной реакцией на "страх перед демократическими преобразованиями, независимостью, которую обрела Украина".



Ходорковский также раскритиковал лидеров некоторых европейских стран за то, что они поверили, что могут вести переговоры с Путиным о войне, добавив, что российский президент "другой".



“Они разговаривают с гангстером. И любой гангстер, который думает, что он находится в позиции силы и которого просят пойти на уступки, на самом деле попытается прикончить свою жертву”, - сказал он.



На встрече БРИКС Путин может призвать других членов группы создать совместные предприятия по переработке нефти и газа с Россией, что уменьшило бы зависимость блока от поставок энергоносителей из стран, которые Кремль считает “ненадежными партнерами”.