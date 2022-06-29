Общее фото лидеров G7 на саммите в Германии оказалось очень необычным

Во время саммитов G7 традиционно делается общее фото лидеров двух стран. Нынешний снимок, сделанный в немецком Гармиш-Партенкирхене, отличается от предыдущего.

Групповое фото было сделано с участием премьер-министра Италии Марио Драги, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Если на прошлогоднем фото у всех высокопоставленных лиц были галстуки и достаточно мрачные костюмы, то сейчас все они сфотографированы без галстуков.

Лидера одеты в стиле Джоржда Клуни с его неизменными двумя расстегнутыми пуговицами на рубашке.

Это выглядит как отход от привычного представления мировых лидеров в хрустящих белых рубашках и блейзерах одного оттенка.

Конечно, саммит посвящен не модным тенденциям, но такая форма одежды посылает определенный сигнал.

Стилист мужской одежды из Лондона Питер Беван говорит, что галстук – это традиционный символ профессионализма и успеха. Но сейчас этот аксессуар считается консервативным и банальным.

Беван считает, что галстук как повседневный аксессуар уходит в прошлое. Но он не исчезнет полностью, а будет использоваться, чтобы внести в костюм индивидуальность.