Общее фото лидеров G7 на саммите в Германии оказалось очень необычным
Во время саммитов G7 традиционно делается общее фото лидеров двух стран. Нынешний снимок, сделанный в немецком Гармиш-Партенкирхене, отличается от предыдущего.
Групповое фото было сделано с участием премьер-министра Италии Марио Драги, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Если на прошлогоднем фото у всех высокопоставленных лиц были галстуки и достаточно мрачные костюмы, то сейчас все они сфотографированы без галстуков.
Лидера одеты в стиле Джоржда Клуни с его неизменными двумя расстегнутыми пуговицами на рубашке.
Это выглядит как отход от привычного представления мировых лидеров в хрустящих белых рубашках и блейзерах одного оттенка.
Конечно, саммит посвящен не модным тенденциям, но такая форма одежды посылает определенный сигнал.
Стилист мужской одежды из Лондона Питер Беван говорит, что галстук – это традиционный символ профессионализма и успеха. Но сейчас этот аксессуар считается консервативным и банальным.
Беван считает, что галстук как повседневный аксессуар уходит в прошлое. Но он не исчезнет полностью, а будет использоваться, чтобы внести в костюм индивидуальность.
Опубликовано: Светлана Репина
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