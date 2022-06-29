Садоводы назвали самые распространённые причины пожелтения листьев на томате и рассказали как этого избежать

Причины пожелтения листьев на томате может быть множество. Расскажем, как решить эту проблему.

Томаты, как и картофель родом из Америки, но обрели огромную популярность в наших краях. Кажется, будто они росли у нас всегда.

Помидоры - одна из самых распространённых культур на садовых участках. Культура прихотливая, требует постоянного ухода. Могут возникать неожиданные проблемы. Пожелтение листьев - одна из самых неприятных ситуаций.

Причины пожелтения листьев томата: