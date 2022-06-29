Садоводы назвали самые распространённые причины пожелтения листьев на томате и рассказали как этого избежать

Причины пожелтения листьев на томате может быть множество. Расскажем, как решить эту проблему.

Томаты, как и картофель  родом из Америки, но обрели огромную популярность в наших краях. Кажется, будто они росли у нас всегда.

Помидоры - одна из самых распространённых культур на садовых участках. Культура прихотливая, требует постоянного ухода. Могут возникать неожиданные проблемы. Пожелтение листьев - одна из самых  неприятных ситуаций. 

Причины пожелтения листьев томата:

  • недостаток питательных веществ. Помидоры нужно подкормить. Используется коровняк, калийная селитра, древесная зола. Растения следует опрыскать раствором мочевины;
  • повреждение корневой системы. Окучивание и рыхление почвы следует проводить осторожно. Использовать качественные садовые инструменты;
  • поражение грибковыми или вирусными заболеваниями. Наиболее часто встречается фузариоз. На ранней стадии поможет препарат Фитоспорин. При сильном поражении растения, его следует немедленно удалить вместе с прилегающим грунтом;
  • неправильный полив. Следует избегать чрезмерного увлажнения почвы, но и не допускать её пересыхания;
  • воздействие вредителей. Помидоры нужно обработать препаратом "Аскарин". Средство эффективно борется с тлёй. Избавиться от медведки поможет "Медветокс".

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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