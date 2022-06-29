В США светскую львицу приговорили к 20 годам за растление малолетних

Как выяснилось, 60-летняя подельница Джеффри Эпштейна, склонив подростков к сексу, вербовала их для отправки на знаменитый остров.

60-летней Гислейн Максвелл суд дал 20 лет тюремного заключения за растление малолетних. Подруга скандально известного Джеффри Эпштейна склоняла к сексу подростков и вербовала для поездки на печально знаменитый остров.

Как выяснилось, светская львица из Британии соблазняла несовершеннолетних, а затем склоняла к сексу вместе с приятелем Джеффри Эпштейном.

Присяжные признали Гислейн Максвелл виновной еще полгода назад. Обвинение состояло из пяти пунктов, в том числе - в торговле людьми в сексуальных целях.

А теперь Максвелл вынесен приговор.

С 1994 по 2004 годы женщина вербовала девочек-подростков, а затем отправляла их на остров Эпштейна, где тот предлагал малолетних богатым друзьям. По просьбе самой Гислейн, сексом с самим Эпштейном занимались четыре девушки.

Эпштейн покончил с жизнью 10 августа 2019 года, находясь в тюремной камере. Он ожидал суда, и не смог смириться с заключением. Год спустя арестовали и Максвелл, однако много раз отпускали под залог. И Гислейн теперь будет отбывать свой срок в камере людей, склонных к суициду.

В своем последнем слове она попросила прощения у тех, кто пострадал от насилия, и назвала Эпштейна «жестоким манипулятором».