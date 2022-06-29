Правительство Беларуси приняло решение о продлении продэбмарго в отношении стран Запада

Совет министров Беларуси выпустил постановление о продлении продовольственного эбмарго на товары из ряда западных стран.

В среду, 29 июня 2022 года, представители правительства Республики Беларусь сообщили о продлении до конца года запрета на ввоз в страну продовольственных товаров из США и Европейских стран.

В список запрещённых товаров попали продукты из мяса, соль, животные масла, кондитерские изделия, молочная продукция, фрукты, орехи и овощи, исключая используемые в сельском хозяйстве для посева.

Примечателен тот факт, что до вступления в силу нового постановления Совета министров ожидалось, что действия продовольственного эмбарго в отношении западных товаров продлится полгода.