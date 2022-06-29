Минэк РФ: предприятия в России сократят производства из-за крепкого рубля

Министерство экономики России допустило сокращение производства на российских заводов в течение пары месяцев.

29 июня пресс-служба Министерства экономики России сообщила, что в ближайшие несколько месяцев в стране ожидается резкое падение производства на основных предприятиях.

При этом в российском Минэке уточнили, что сокращение производства является осознанной и добровольной мерой, согласованной с Владимиром Путиным.

Причиной для уменьшения серийной создании продукции на заводах РФ является сильное укрепление рубля и неспособность западных валют с ним конкурировать при продаже российских товаров за рубеж.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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