Министерство экономики России допустило сокращение производства на российских заводов в течение пары месяцев.

29 июня пресс-служба Министерства экономики России сообщила, что в ближайшие несколько месяцев в стране ожидается резкое падение производства на основных предприятиях.

При этом в российском Минэке уточнили, что сокращение производства является осознанной и добровольной мерой, согласованной с Владимиром Путиным.

Причиной для уменьшения серийной создании продукции на заводах РФ является сильное укрепление рубля и неспособность западных валют с ним конкурировать при продаже российских товаров за рубеж.