Минэк РФ: предприятия в России сократят производства из-за крепкого рубля
Министерство экономики России допустило сокращение производства на российских заводов в течение пары месяцев.
29 июня пресс-служба Министерства экономики России сообщила, что в ближайшие несколько месяцев в стране ожидается резкое падение производства на основных предприятиях.
При этом в российском Минэке уточнили, что сокращение производства является осознанной и добровольной мерой, согласованной с Владимиром Путиным.
Причиной для уменьшения серийной создании продукции на заводах РФ является сильное укрепление рубля и неспособность западных валют с ним конкурировать при продаже российских товаров за рубеж.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Шахназаров дал рекомендации Хаматовой молчать после комментариев о поездке Миронова в Донбасс
Чулпан Хаматова предположила, что актёра Евгения Миронова, который изменил своё мнение относительно спецоперации в Украине, могли шантажировать. Журналист Шахназаров посоветовал актрисе помолчать.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Великобритания заявила, что переговоры с Россией начнутся только после ее поражения на Украине
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Британия ввела санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи