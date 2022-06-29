В CSS Швейцарской ВТШ отметили угрозу украинской «ИТ-армии» для киберпространства
То как действует «ИТ-армии» Украины с нарушением всех мыслимых правил киберпространства, является опасным явлением для ЕС и НАТО, которое там недооценивают.
Ученый из CSS Швейцарской высшей технической школы Цюриха Стефана Соесанто проанализировал в своем докладе угрозы, которые несет «ИТ-армия» Украины всему миру.
Ученый уверен, речь идет не о волонтерском движении, о котором ранее заявляли киевские власти, а о штатных сотрудниках силовых подразделений МО и СБУ.
«Они, похоже, имеют глубокие связи или в большинстве своем состоят из сотрудников служб обороны и разведки Украины», - сделал вывод Соесанто.
Действия украинской кибер армии, «нарушают принятые до сих пор негласные правила ведения кибервойн», считает швейцарский ученый.
Украинская «ИТ-армия» действует часто под прикрытием развлекательного контента для детей, причем даже младшего возраста.
В марте ее специалисты создали игровые приложения, которые отправляли от имени участников игр, в том числе и детских запросы на серверы российских организаций, создавая угрозы обрушения сайтов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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