Турция требует экстрадиции 33 курдов из Финляндии и Швеции, цена вступления в НАТО

Турция потребует от Финляндии и Швеции экстрадиции 33 человек, принадлежащих к движениям РПК и Фетё, которых она считает террористами, заявил в среду, 29 июня, министр юстиции Бекир Боздаг.

Эта просьба поступила на следующий день после подписания меморандума между тремя странами, открывающего доступ двух скандинавских стран в Атлантический альянс.

«В соответствии с новым соглашением мы будем просить Финляндию об экстрадиции шести членов РПК и шести членов Фетё; и Швеции экстрадировать десять членов Фетё и одиннадцать членов РПК», — заявил министр.

Рабочая партия Курдистана (РПК) классифицируется Анкарой и ее западными союзниками как террористическая. Фетё — это аббревиатура движения, основанного проповедником Фетхуллахом Гюленом из США которого президент Эрдоган сичтает зачинщиком попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Реджеп Тайип Эрдоган провел несколько часов во вторник перед открытием саммита НАТО в Мадриде со своим финским коллегой Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Турция блокировала членство этих двух стран, обвинив их в укрывательстве боевиков двух заинтересованных движений. В конце этой встерчи в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, был представлен меморандум, открывающий путь к будущему официальному соглашению о расширении НАТО перед лицом угроз со стороны России.

«Турция получила то, что хотела», то есть «полное сотрудничество» скандинавских стран в борьбе с терроризмом, восторжествовало, сообщили в турецком Минюсте.

Отметим, что курдские мигранты в Центральной Европе, в Швеции и Германии имеют разветвленную криминальную сеть. Эта группировка считается одной из самых массовых в ЕС и способна действовать жестко. Курды прибыли в Германию после войны в Ираке и Сирии и продолжают искать убежища в этих странах.