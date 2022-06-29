Набиулина заявила, что доля юаней в российской экономике выросла

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила о росте доли китайской валюты в российской экономике.

Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина 29 июня выступила с речью на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Эльвира Набиуллина заявила, что процентная часть юаней в российской экономике выросла и будет расти дальше.

По ее словам, юани используются в контрактах, в платежах. Также Набиуллина говорит о появившемся спросе на депозиты в юанях.

Снижение использования долларов в российской экономике может быть обусловлено тем, что Западные государства ввели санкции против импорта в Россию.

Поэтому многие товары, которые приобретала РФ за доллары, теперь недоступны.