Набиулина заявила, что доля юаней в российской экономике выросла
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила о росте доли китайской валюты в российской экономике.
Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина 29 июня выступила с речью на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Эльвира Набиуллина заявила, что процентная часть юаней в российской экономике выросла и будет расти дальше.
По ее словам, юани используются в контрактах, в платежах. Также Набиуллина говорит о появившемся спросе на депозиты в юанях.
Снижение использования долларов в российской экономике может быть обусловлено тем, что Западные государства ввели санкции против импорта в Россию.
Поэтому многие товары, которые приобретала РФ за доллары, теперь недоступны.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
-
Шахназаров дал рекомендации Хаматовой молчать после комментариев о поездке Миронова в Донбасс
Чулпан Хаматова предположила, что актёра Евгения Миронова, который изменил своё мнение относительно спецоперации в Украине, могли шантажировать. Журналист Шахназаров посоветовал актрисе помолчать.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Великобритания заявила, что переговоры с Россией начнутся только после ее поражения на Украине
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Британия ввела санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи