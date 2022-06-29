Удобрения на основе золы нужно вносить правильно, иначе урожай пострадает

Натуральные подкормки очень востребованы у садововдов, особенно популярны составы с золой. Чтобы действительно получить пользу от такого удобрения, нужно знать некоторые нюансы применения.

В составе древесной золы много микроэлементов (цинк, сера, марганец и др.), 75% кальция, 13% калия, 7% фосфора. Применение полезной подкормки зависит от типа почвы и вида растения.

Не все растения любят золу

Зола не подойдет растениям, которые хорошо растут на кислой почве: клюкве, бруснике, гортензии, голубике, верескам, рододендронам, азалии, незабудкам, папоротникам, калине, жимолости, айве японской, хвойным.

Зола пойдет на пользу

Отличный выбор для овощных культур, предпочитающих нейтральные почвы с уровнем рН 7 и немного выше. к ним относятся фасоль, горох, капуста, огурцы, тыква

Правила внесения

В сухом виде золы нужно взять по 100-200 г на квадратный метр. Раствор на основе золы готовится так: стакан золы, стакан уксуса 9%, 10 л воды. Уксус добавляется для того, чтобы растения лучше усваивали кальций из золы.

Подкормку оценят томаты, которые часто страдают вершинной гнилью из-за нехватки именно кальция.

Частые ошибки

Внесение золы с аммонийными удобрениями. У золы сильная щелочная реакция, поэтому при взаимодействии с аммонием (например, аммофоска) весь азот улетучится, без него растение будет страдать.

Использовать аммонийные удобрения после золы допустимо только спустя 3 недели.

Зола + суперфосфат или фосфоритная мука. В таком случае фосфор примет труднодоступную форму и не будет усваиваться растением.

Зола после известкования почвы. Недопустимо вносить золу после проведения этой процедуры, надо выждать время.

Зола на щелочных почвах. У золы щелочная реакция, и это будет мешать растениям усваивать полезные элементы из почвы, что приведет к остановке в развитии и росте.

Зола и картофель

Есть мнение, что золу нужно вносить перед высадкой клубней. Но это неверно. Лучше сделать это за год до посадки картофеля. Другой вариант - внесение удобрения осенью, при перекопке грунта: на метр квадратный идет 100 г золы.

Почему не надо вносить золу сразу при посадке? Древесная зола создает щелочную реакцию среды, то есть хорошие условия для появления парши на клубнях.

Зола из угля

Картошка хорошо растет на слабокислых грунтах, при высаживании в щелочную почву можно получить паршу на клубнях.

В этом случае можно использовать золу, полученную после сжигания каменного или бурого угля. Эта зола отличается от древесной, она дает не щелочную, а кислую реакцию из-за присутствия в ней сульфатов.

В угольной золе также есть силикаты (соли кремниевых кислот), а картофелю кремний пойдет на пользу.

Чтобы подкислить почву и победить паршу, нужно перекопать грунт с угольной золой, на метр квадратный земли идет стакан золы.