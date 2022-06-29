Ученые выяснили, что окаменелые останки человека оказались на миллион лет старше, чем они предполагали
Окаменелые останки древней пещерной женщины, которые были обнаружены в южноафриканских пещерах, оказались значительно старше, чем предполагали ученые.
С помощью новых методов тестирования удалось выяснить, что останки принадлежат людям, которые жили на земле 3,4-3,7 млн лет назад.
Это открытие может изменить общее понимание эволюции человека. Теперь ученые видят больше возможных путей, которыми наши предки могли эволюционировать.
Ранее считалось, что окаменелостям, обнаруженным в пещерах Стеркфонтейн неподалеку от Йоханнесбурга, не более 2,6 млн лет.
В подземном комплексе было найдено больше ранних человеческих останков, чем где-либо еще в мире. В их число входит и череп, обнаруженный в 1947 году. Он принадлежал древней пещерной женщине, которая получила прозвище миссис Плес.
По данным Смитсоновского музея, этот вид человека ходил на двух ногах, но был значительно ниже современных людей. Средний рост мужчин составлял 138 см, женщин – 115 см.
Новая информация позволяет предположить, что вид, к которому принадлежит миссис Плес, был предшественником современного человека. Ранее предполагалось, что первые люди произошли от африканского австралопитека афарского, чьим останкам около 3,2 млн лет.
Теперь картина происхождения людей усложнилась, поскольку два вида могли взаимодействовать между собой и размножаться.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Шахназаров дал рекомендации Хаматовой молчать после комментариев о поездке Миронова в Донбасс
Чулпан Хаматова предположила, что актёра Евгения Миронова, который изменил своё мнение относительно спецоперации в Украине, могли шантажировать. Журналист Шахназаров посоветовал актрисе помолчать.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Великобритания заявила, что переговоры с Россией начнутся только после ее поражения на Украине
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Британия ввела санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи