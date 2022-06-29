Грета ТУнберг представит свою новую «Книгу о климате» в Лондоне в октябре
Климатическая активистка Грета Тунберг, намерена представить свою новую «Книгу о климате» в конце октября на Лондонском литературном фестивале.
В среду организаторы объявили 19-летнего шведку хедлайнером фестиваля, который пройдет в конце октября. Ее выступление также будет транслироваться онлайн.
В книге, которая также будет опубликована в Германии 27 октября, международные эксперты по самым разным дисциплинам, включая геофизику и метеорологию, а также психологию и философию, высказывают свое мнение об изменении климата. Среди них шведский директор Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохан Рокстрём и немецкий исследователь климата Фридерике Отто, работающие в Лондоне.
На прошлой неделе Тунберг использовала главную сцену знаменитого английского фестиваля в Гластонбери, чтобы призвать к более активному участию в борьбе с климатическим кризисом.
«Не позволяйте нам приблизиться ни на дюйм к пропасти. Потому что именно там мы сейчас и находимся», — сказал инициатор движения Fridays for Future.
Опубликовано: Тарас Медведев
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