Грета ТУнберг представит свою новую «Книгу о климате» в Лондоне в октябре

Климатическая активистка Грета Тунберг, намерена представить свою новую «Книгу о климате» в конце октября на Лондонском литературном фестивале.

В среду организаторы объявили 19-летнего шведку хедлайнером фестиваля, который пройдет в конце октября. Ее выступление также будет транслироваться онлайн.

В книге, которая также будет опубликована в Германии 27 октября, международные эксперты по самым разным дисциплинам, включая геофизику и метеорологию, а также психологию и философию, высказывают свое мнение об изменении климата. Среди них шведский директор Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохан Рокстрём и немецкий исследователь климата Фридерике Отто, работающие в Лондоне.

На прошлой неделе Тунберг использовала главную сцену знаменитого английского фестиваля в Гластонбери, чтобы призвать к более активному участию в борьбе с климатическим кризисом.

«Не позволяйте нам приблизиться ни на дюйм к пропасти. Потому что именно там мы сейчас и находимся», — сказал инициатор движения Fridays for Future.