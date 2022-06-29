ФСБ РФ: в Волгоградской области задержаны экстремисты, готовившие захват власти
Пресс-служба ФСБ России сообщила о задержании экстремистов, готовивших насильственгный захват власти в стране.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области произвели оперативное задержание членов экстремистской группировки, намеревавшихся захватить власть в стране посредством применения боевого оружия.
По данным ФСБ, подозреваемые инициировали ряд собраний своей организации, на которых заявили о намерениях применять огнестрельное оружие и зажигательные смеси против сотрудников правоохранительных органов.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация экстремистского сообщества", максимальным наказанием по которой является лишение свободы на срок до 10 лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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