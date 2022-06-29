Politico: саммит G7 в Германии стал самым неудачным за последние годы

Издание Politico сообщило о неудачности закончившегося саммита "Большой Семёрки", который прошёл в Германии накануне.

29 июня информационное агентство Politico опубликовало статью, в которой раскритиковало лидеров G7 ввиду проведения самого неудачного саммита организации за последние годы. По данным Politico, неудачность саммита заключается в противоречивости позицией его лидеров.

Так, журналисты газеты Politico напомнили, что главы "Большой Семёрки" объявили о намерениях отказаться от ископаемого топлива, одновременно с этим заявив о планах установить цены на закупку российских энергоресурсов.

Также в Politico считают, что западные лидеры лишь заявляют о своей беспрецедентной сплочённости в условиях конфликта на Украине, в действительности испытывая бессилие перед российской спецоперацией и ростом цен на продукты и топливо в собственных странах.