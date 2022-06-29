Politico: саммит G7 в Германии стал самым неудачным за последние годы
Издание Politico сообщило о неудачности закончившегося саммита "Большой Семёрки", который прошёл в Германии накануне.
29 июня информационное агентство Politico опубликовало статью, в которой раскритиковало лидеров G7 ввиду проведения самого неудачного саммита организации за последние годы. По данным Politico, неудачность саммита заключается в противоречивости позицией его лидеров.
Так, журналисты газеты Politico напомнили, что главы "Большой Семёрки" объявили о намерениях отказаться от ископаемого топлива, одновременно с этим заявив о планах установить цены на закупку российских энергоресурсов.
Также в Politico считают, что западные лидеры лишь заявляют о своей беспрецедентной сплочённости в условиях конфликта на Украине, в действительности испытывая бессилие перед российской спецоперацией и ростом цен на продукты и топливо в собственных странах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Шахназаров дал рекомендации Хаматовой молчать после комментариев о поездке Миронова в Донбасс
Чулпан Хаматова предположила, что актёра Евгения Миронова, который изменил своё мнение относительно спецоперации в Украине, могли шантажировать. Журналист Шахназаров посоветовал актрисе помолчать.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Великобритания заявила, что переговоры с Россией начнутся только после ее поражения на Украине
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Британия ввела санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи