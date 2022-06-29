Свой особняк в Подмосковье Светлана Лобода сумела переписать на охранника
Дом звезды в окрестностях Красногорска оценивают в 70 миллионов рублей. Особняк расположен в элитном охраняемом поселке.
39-летняя Светлана Лобода уехала из России и обосновалась с семьей в Европе.
Долгие годы экс-солистка группы «ВИА Гра» проживала в России, являлась одной из наиболее высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса.
В итоге Светлана заработала хорошие средства и обзавелась недвижимостью: она купила 3-комнатную квартиру в Москве и роскошный дом в Подмосковье. По одной из версий, особняк певице подарил российский бизнесмен.
Дом звезды в окрестностях Красногорска оценивают в 70 миллионов рублей. Особняк расположен в элитном поселке, где проживают и другие артисты, в том числе - Стас Михайлов, Ани Лорак.
Уроженка Киева сейчас строит новую жизнь в Латвии вместе с дочерьми и иными родственниками в Латвии. Незадолго до отъезда Лобода позаботилась о сохранности своего имущества на случай ареста недвижимости.
Певица переоформила загородное жилье на давнего телохранителя Гаджимурата Абдулаева. Он также помог в организации вывоза из страны большого автопарка артистки.
О судьбе столичных апартаментов пока ничего неизвестно. Как уточняет "Космополитен", все сделки проводились дистанционно, когда певица уже была за пределами РФ.
Издание пишет, что сейчас работы у Лободы нет, однако ее поддерживает любимый мужчина. Речь идет об украинском миллиардере, 50-летнем Артуре Гранце.
К слову, у поп-певицы имеются апартаменты на курорте в ОАЭ и дом на Кипре.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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