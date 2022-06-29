Норвегия поставит Украине РСЗО семейства GMRLS , но только после модернизации
Норвегия объявила в среду, 29 июня, о передаче Украине трех реактивных систем залпового огня после аналогичных решений США, Великобритании и Германии.
Киев специально запрашивает этот тип РСЗО и получит технику семейства GMRLS, которая сочетает в себе точность и большую дальность.
«Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Норвежские РСЗО требуют однако «серьезной модернизации», заявил министр. Их отправят в Великобританию, где проведут необходимое дооснащение и затем поставят их на Украину.
«Это пример хорошего сотрудничества между союзниками», — сказал Бьорн Арильд Грэм.
Опубликовано: Тарас Медведев
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