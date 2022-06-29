Шахназаров пояснил, кто сделал Галкина главной звездой в России

Журналист и писатель Михаил Шахназаров рассказал о том, кто сделал из Масксима Галкина незаменимого ведущего.

Писатель и публицист Михаил Шахназаров уверен, что юмориста Максима Галкина навязали жителям России как главную звезду эфира, не оставив людям выбора.

Галкин, который теперь в компании всего семейства пребывает в Израиле, уехав из России, на протяжении долгого времени выступал в роли главной звезды ТВ РФ.

Он вел такие популярные передачи, как "Кто хочет стать миллионером?", "Танцы со звездами", "Лучше всех!", "Сегодня вечером" и прочие. Отметим, что собственное шоу "МаксимМаксим" было провальным.

К тому же супруг Аллы Борисовны вел множество концертов и огоньков накануне Нового года. Шахназаров уверен, что из Галкина намеренно сделали незаменимого ведущего на ТВ.

Нас решили лишить критического мышления. Вообще человек – животное внушаемое. Нас сделали полностью внушаемыми. Нам сказали: вот, есть Максим Галкин, у которого есть крыша, понятное дело, которая его толкает. Он реально был очень талантливым человеком. Но он очень странно распорядился своим талантом. Он перестал работать над собой, и все.

Продвижением Галкина занималось руководство каналов, где тот трудился. Шахназаров говорит о том, что талантом 46-летний пародист давно не блещет, а амбиции только растут. Писатель уверен, что коллеги юмориста превосходят его по всем параметрам, а популярность Галкина держится исключительно на заслугах прошлого.

По имеющимся данным, Примадонна пообещала "начать говорить", если в отношении Галкина в России заведут уголовное дело.