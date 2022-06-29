Эксперты рассказали причины по которым трескается капуста и поделились ценными советами по её уходу
Любому садоводу хочется вырастить красивые и большие кочаны капусты. Расскажем, как правильно ухаживать за капустой, чтобы получать хороший урожай.
Причины, по которым трескается капуста могут быть разные. Некоторые из них не зависят от садовода.
Причины по которым трескается капуста и методы решения проблемы:
- Несвоевременный полив. Если обильно полить капусту после долгой засухи, то молодые листья внутри кочана начнут активно впитывать воду. В результате они разбухнут и верхняя оболочка начнёт трескаться;
- Перепады температур. Капуста идеально растёт в умеренном климате. Идеальная температура от +18 до 22 градусов Цельсия. При резком перепаде температур начинается сбой в развитии растения. Внутренние листы развиваются быстрее внешних, и кочан начинает трескаться;
- Несвоевременный сбор урожая. Если капусту вовремя не собрать, то она начнёт трескаться по естественным причинам.
Опубликовано: Максим Алексеев
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