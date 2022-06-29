INe: инфляция в Испании составила 10,2% впервые за 37 лет
Национальный институт статистики Испании сообщил о рекордном за 37 лет уровне потребительской инфляции.
29 июня 2022 года, Национальный институт статистики Испании опубликовал на своём сайте пресс-релиз официального отчёта об индексе потребительских цен на товары и услуги потребляемые в Испании.
Согласно данному пресс-релизу стало известно о том, что индекс потребительских цен на полтора пункта выше, чем в мае и составляет 10,2% соответственно. Годовой индикатор уровня базовой инфляции составил 5,5% по последним данным.
INe считает, что такие рекордные показатели вызваны небывалым скачком цен на топливо, электроэнергию и продукты питания, который вызван введением странами Запада санкций против РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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