INe: инфляция в Испании составила 10,2% впервые за 37 лет

Национальный институт статистики Испании сообщил о рекордном за 37 лет уровне потребительской инфляции.

29 июня 2022 года, Национальный институт статистики Испании опубликовал на своём сайте пресс-релиз официального отчёта об индексе потребительских цен на товары и услуги потребляемые в Испании.

Согласно данному пресс-релизу стало известно о том, что индекс потребительских цен на полтора пункта выше, чем в мае и составляет 10,2% соответственно. Годовой индикатор уровня базовой инфляции составил 5,5% по последним данным.

INe считает, что такие рекордные показатели вызваны небывалым скачком цен на топливо, электроэнергию и продукты питания, который вызван введением странами Запада санкций против РФ.