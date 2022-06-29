Высокая концентрация углекислого газа: что будет с планетой
Повышающаяся концентрация углекислого газа наводит на плохие выводы экологов. Чем это может грозить человечеству?
Глобальное потепление прогнозируется как что-то очень страшное. Естественное увеличение концентрации углекислого газа периодически повышало температуру Земли во время циклов ледникового периода в течение последних миллионов лет или более. Однако это были лишь колебательные движения, которые приходили в норму. Но со временем эта тенденция пошла в регресс.
Теплые периоды (межледниковая) начались с небольшого увеличения поступающего солнечного света в Северном полушарии из-за изменений орбиты Земли вокруг Солнца и ее оси вращения. Повышенная концентрация вспомогательного солнечного света провоцировало потепление.
Глобальное потепление вызвало таяние ледников и нагрев океанов, которые выделяли углекислый газ — как банка газировки, разряжающаяся в жаркий летний день. Избыточное выделение углекислого газа в атмосфере в значительной степени усилило первоначальное потепление.
В 1958 году в вулканической обсерватории Мауна-Лоа начали происходить полевые наблюдения, где концентрация углекислого газа в атмосфере составлял уже 315 частей на миллион. На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что количество углекислого газа возросло в разы, чего никогда еще не происходило.
В чем же заключается основная проблема? Если мировой спрос на получение энергии будет все также иметь возрастающую тенденцию и продолжит быстро расти, и человек будет удовлетворять его преимущественно за счет ископаемого топлива, то выбросы человеком могут достичь 75 миллиардов тонн в год. Сложный вопрос, чем может закончиться данная ситуация, и как это повлияет на здоровье людей, однако понятно одно, что наша экосистема постепенно уничтожается.
Опубликовано: Силивончик Алина
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