Наталья Фриске просит о помощи сестре, которая находится в клинике в Турции

Родственница семьи Фриске переживает рецидив онкозаболевания, Наталья Фриске просит общественность помочь родственнице.

Двоюродная сестра Жанны и Натальи Фриске Татьяна Гончаренко однажды уже переборола рак, однако случился рецидив.

"И не просто, а - с метастазами в позвоночник и печень", - 36-летняя Наталья ранее призналась, что ее семья ищет любые способы помочь. в том числе - привезти в Россию. Также рассматривается и лечение в Израиле.

Но недавно стало известно: планы изменились. «Таня проходит лечение в Турции. Диагноз страшный, но шанс есть! Очень прошу о помощи неравнодушных людей", - так обратилась к общественности экс-участница "Блестящих".

Она уточнила, что сбор средств ведет специальный фонд. И попросила неравнодушных откликнуться.

Наталья при этом отключила комментарии, чтобы не читать посты злопыхателей. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

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