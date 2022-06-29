Советы от опытных садоводов по выращиванию кипарисовика
Кипарисовик это красивое хвойное растение и настоящее украшение любого участка. Расскажем как правильно ухаживать за хвоей.
Ареал распространения кипарисовика - Китай, Япония и Северная Америка. Отлично адаптируется куст и в наших краях.
Куст может вырастать до 70 см. Взрослые кипарисовики хорошо переносят зиму. Растения светолюбивое, но теневыносливое.
Сажать кипарисовик следует на возвышенности. Почва должна быть суглинистая, влажная и хорошо дренированная.
Высаживать кипарисовик лучше по одиночке. В качестве исключения можно разместить рядом не более трёх кустов.
Поливать хвою нужно методом дождевания. На каждый куст требуется 10-15 л. воды. Растение мульчируется корой, хвоей, древесными опилками или торфом. Эта мера позволит удержать влагу и защитить куст от перепадов температур. Весной нужно провести санитарную обрезку.
При должном уходе кипарисовик может долгие годы радовать глаз и оставаться отличным декором для садового участка.
Опубликовано: Максим Алексеев
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