Советы от опытных садоводов по выращиванию кипарисовика

Кипарисовик это красивое хвойное растение и настоящее украшение любого участка. Расскажем как правильно ухаживать за хвоей.

Ареал распространения кипарисовика - Китай, Япония и Северная Америка. Отлично адаптируется куст и в наших краях.

Куст может вырастать до 70 см. Взрослые кипарисовики хорошо переносят зиму. Растения светолюбивое, но теневыносливое. 

Сажать кипарисовик следует на возвышенности. Почва должна быть суглинистая, влажная и хорошо дренированная. 

Высаживать кипарисовик лучше по одиночке. В качестве исключения можно разместить рядом не более трёх кустов. 

Поливать хвою нужно методом дождевания. На каждый куст требуется 10-15 л. воды. Растение мульчируется корой, хвоей, древесными опилками или торфом. Эта мера позволит удержать влагу и защитить куст от перепадов температур. Весной нужно провести санитарную обрезку.

При должном уходе кипарисовик может долгие годы радовать глаз и оставаться отличным декором для садового участка. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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