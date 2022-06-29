Урожай малины будет большой, если соблюдать правильный режим ее полива

Почва под кустами не должна быть постоянно влажной или слишком сухой - только в этом случае будет много ягод.

Малина может долго расти на одном и том же участке и при этом каждый год давать обильный урожай. Но для этого нужно заботиться о ней правильно и соблюдать режим полива.

Малина любит обильный полив, особенно если стоит жаркая погода. Благодаря правильным поливам можно увеличить урожай ягод в несколько раз.

На каждый квадратный метр малинника требуется не меньше 40 литров воды. Поскольку корни малинника находятся глубоко, почва должна промокнуть на 40 см в глубину.

Главное условие - не перелить лишнее, поэтому всегда надо смотреть на погоду и состояние почвы. Пересыхание почвы тоже сразу уменьшает урожай.

Холодной водой поливать кусты нельзя, перед поливом нужно дать отстояться ей в бочке.