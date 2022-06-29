Россия остаётся лидером среди экспортёров нефти в Турцию
Согласно данным крупного турецкого информагентства Anadolu, за апрель текущего года Россия увеличила поставки нефтяных ресурсов в Турцию на 1/10, по сравнению с годом ранее.
Как уточняется, российский экспорт нефтепродуктов и нефти превысил 3,9 млн тонн, что на 10,1% выше, чем в прошлом году.
А поставки нефти-сырца выросли до 3,02 млн тонн, это на 15,5% больше, по сравнению с прошлым годом.
Поэтому на данный момент Россия остаётся крупнейшим экспортёром нефти для Турции, существенно обгоняя Ирак и Саудовскую Аравию, подытожили журналисты Anadolu.
Как подчеркнул ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, экспорт российской нефти осуществляется уже долгое время, а поставки всегда были стабильными и надёжными, сообщили в Reuters.
Опубликовано: Тарас Медведев
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