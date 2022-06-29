Великобритания заявила, что переговоры с Россией начнутся только после ее поражения на Украине
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что мирные переговоры с Российской Федерацией станут возможны только после победы Украины над ней.
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс 29 июня форуме НАТО сообщила, что считает необходимой победу Украины над Российской Федерацией.
Она назвала ее единственным путем установления длительного мира в Европе.
Трасс добавила, что многие политики считают, что в данный момент существует возможность заключения мира с РФ.
Однако этот мир будет ложным, поэтому, считает британский дипломат, нужно одержать победу над РФ.
После этого необходимо будет заключить мир, усвоить уроки прошлого и создать условия для безопасности в регионе.
Трасс добавила, что Минские соглашения по Донбассу были провальными.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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