Конашенков: под Харьковом были уничтожены 100 бойцов нацистского отряда «Кракен»
Игорь Конашенков заявил об успешной ликвидации в Харьковской области 100 боевиков нацистского отряда «Кракен».
В ходе брифинга Министерства обороны России, 29 июня 2022 года, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении под Харьковом запрещенного в РФ украинского националистического формирования «Кракен».
Канашенков рассказал о том, что противник общим количеством более ста человек был ликвидирован высокоточным ударом российской артиллерии в районе населённого пункта Питомник Харьковской области.
Помимо этого Игорь Конашенков отметил факт уничтожения приблизительно десяти единиц вражеского военного вооружения при проведении операции по дальнейшему освобождению Харьковской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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