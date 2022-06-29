Конашенков: под Харьковом были уничтожены 100 бойцов нацистского отряда «Кракен»

Игорь Конашенков заявил об успешной ликвидации в Харьковской области 100 боевиков нацистского отряда «Кракен».

В ходе брифинга Министерства обороны России, 29 июня 2022 года, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении под Харьковом запрещенного в РФ украинского националистического формирования «Кракен».

Канашенков рассказал о том, что противник общим количеством более ста человек был ликвидирован высокоточным ударом российской артиллерии в районе населённого пункта Питомник Харьковской области.

Помимо этого Игорь Конашенков отметил факт уничтожения приблизительно десяти единиц вражеского военного вооружения при проведении операции по дальнейшему освобождению Харьковской области.