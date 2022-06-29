В Германии в экстренном порядке ищут украинских воспитателей в детские сады
Операторы детских садов в Саксонии отчаянно ищут украинских воспитателей для присмотра за детьми из семей беженцев.
Как сообщило в среду Министерство культуры в Дрездене, для этой цели создан электронный портал. Там могут зарегистрироваться украинские военные беженцы, прошедшие педагогическое обучение.
«Если квалификация и языковой уровень соответствуют требованиям, заинтересованные стороны получат подтверждение по электронной почте в короткие сроки», — говорится в сообщении.
Это позволяет квалифицированным работникам обращаться к поставщику услуг по уходу за детьми и работать помощником в течение ограниченного периода в один год.
По данным министерства, в мае в детских садах Саксонии находились около 1300 украинских детей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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