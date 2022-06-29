МИД Британии: переговоры с Россией возможны только после её поражения в войне

Глава МИД Британии Лиз Трасс выступает против переговоров с Путиным, заявив, что они возможны после поражения России в войне.

На саммите НАТО в Мадриде министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически отвергла возможность переговоров с Россией. По её мнению:

Мы должны выучить уроки прошлого: мюнхенский сговор был неудачен в попытке установить длительный мир в Европе. Я настаиваю на том, что сначала нужно победить Россию, а потом вести переговоры.

Кстати, госпожа министр немного лукавит, сравнивая нынешнюю ситуацию с Мюнхеном.

Тогда Чехословакия по решению "сходки" европейских лидеров была обязана не оказывать сопротивления гитлеровским войскам, что позволило вермахту без потерь захватить мощную индустриальную базу.

Достаточно сказать, что около четверти всего вооружения для гитлеровской армии производила Чехословакия, а каждый десятый механик-водитель в танковой дивизии Гудериана был чехом.