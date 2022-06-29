Песков назвал Бориса Джонсона объектом для исследований Фрейда

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что британский премьер-министр Джонсон был бы хорошим экземпляром для исследований психоаналитика Зигмунда Фрейда.

В среду днём глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является отличным объектом для исследования психиатром Зигмундом Фрейдом. Таким образом Песков отреагировал на слова Джонсона о Путине.

Тем же утром ранее премьер Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин не начал специальную военную операцию на Украине, если бы был женщиной.

При этом Джонсон подчеркнул, что не считает Владимира Путина представительницей женского пола, и всему миру очевидно, что президент России является настоящим мужчиной.