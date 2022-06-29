Клубника будет крупной, если подкормить ее гуматом калия
Ягоды второго урожая клубники всегда мельче, чем первые. Это можно исправить правильной подкормкой.
Первые ягоды на кусте всегда крупные, а к концу плодоношения они мельчают и становятся по размеру такими мелкими, как земляника.
Это происходит потому, что первые ягоды успевают получить из почвы все питательные вещества, а последующим делать это все труднее. Но ситуацию можно исправить.
Эффект от подкормки клубники гуматом калия проявляется очень быстро: он дает возможность получать ягодам из земли нужное питание, а калий оттягивает углеводы из листьев в ягоды, что делает их крупными и вкусными.
Подкармливать клубнику гуматом калия нужно 2-3 раза с момента завязывания ягод до окончания плодоношения. Поскольку это органическое удобрение, употреблять ягоды в пищу можно сразу после проведения подкормки.
Это удобрение продается в концентрированном или порошкообразном виде. Его нужно разводить в соответствии с инструкцией производителя.
Поливать кустики клубники нужно под корень, тщательно минуя ягоды и листья. Под одно растение уходит примерно 0,5 - 0,7 л раствора.
Опубликовано: Наталья Павлова
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