Байден сказал на саммите НАТО о "финляндизации" , не понимая, что это значит

Выступая на саммите НАТО Байден заявил, что вместо "финляндизации" Европы произошла "натовизация", однако не понял сути термина

Выступая на саммите НАТО в мадриде, Байден заявил, что путин хотел получить "финляндизацию" Европы, а получил "натовизацию";.

Правда, американский лидер, как всегда, показал полное незнание сути.

Финляндизация это подчинение политики страны политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета.

Но доказательств того, что Кремль старается подчинить себе Европу, Байден, естественно, не предоставил.

К слову, не США ли занимаются по всему миру "финляндизацей", создавая иллюзию суверенитета, но при этом полностью контролируя процесс государственного управления?

И за примерами далеко ходить не надо. Вспомним хотя бы знаменитые пирожки на Майдане, или расширение присутствия НАТО в Польше.