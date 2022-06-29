Дуда: Россия является самой большой угрозой для восточного фланга НАТО

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию самой большой угрозой для НАТО в восточном регионе.

29 июня во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде польский президент Анджей Дуда Публично заявил, что Россия больше других стран угрожает безопасности НАТО в восточном фланге организации.

В тот же день заседание альянса обсуждает признание России основополагающей угрозой НАТО ввиду начала военной спецоперации на Украине. В администрации НАТО хотят закрепить данное положение на законодательном уровне.

Примечательно, что несмотря на откровенно антироссийскую позицию НАТО на саммите в Мадриде журналисты американской газеты Reuters узнали, что главы G7, чьи страны также состоят в альянсе, скупили весь русский салат в местном ресторане.