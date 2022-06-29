Галыгин будет ведущим аналога "Голоса" на Первом канале

Вадим Галыгин стал ведущим шоу, аналогичного популярному шоу "Голос на главном канале российского телевидения.

Известный российский артист Вадим Галыгин станет лицом ведущим новой передачи на Первом канале. Проект является аналогом "Голоcа", а название он получил "Фантастика".

Гендиректор Первого Константин Эрнст сделал презентацию нового шоу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Выход программы в эфир планируется в начале осени текущего года. В качестве ведущего проекта избран Галыгин.

Новая программа - аналог полюбившегося россиянам "Голоcа". В качестве главных персонажей будут выступать виртуальные аватары, скрывающие 6 профессиональных исполнителей и столько же тех, кого ещё не знает народ.

Зрители, члены жюри не в курсе, кто скрывается за аватарами и как выглядят участники в реальности.

Никто не знает, кто скрывается за аватаром, в том числе жюри. Кстати, в первом сезоне оценивать артистов будет топ-жюри, во втором - уже аудитория. Сначала выбирают двух, кто был худшим в выпуске, и задача угадать, кто знаменитость, а кто - неизвестный артист. Если угадывают, они начинают “раздевать” человека до выхода из аватара. А если не угадывают, люди переходят в следующий эпизод.

Такой концепцией проекта поделился генеральный директор главного канала страны.