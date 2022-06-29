Нестареющая печень: сколько лет орган может самовосстанавливаться

Возможности нашего организма безграничны. Совсем недавно врачи-практики из Дрездена ответили на вопрос: сколько лет может регенерировать печень?

Человеческий организм еще та запрограммированная система. Печень относится к такому органу, который может регенерироваться при повреждении. Но что до конца не было известно, способна ли снижаться эта способность с возрастом.

Международные ученые во главе с доктором Олафом Бергманном из Центра регенеративной терапии Дрездена (CRTD) в TU Dresden использовали технику, известную как ретроспективное радиоуглеродное датирование рождения, для определения возраста печени человека.

Результаты не могли не удивить. Согласно полученным данным, независимо от возраста человека, печень всегда остается в молодом возрасте, не превышающем трех лет.

Здорово понимать, что в нашем организме существует такой орган, который одинаково хорошо заменяет свои клетки у молодых и пожилых людей.



Печень является основополагающим органом, который стоит на страже очищения организма от токсинов. Т.к. все продукты метаболизма проходят через печень и там регенерируют. Функция самой печени примечательна тем, что несмотря на то, что наш организм в большинстве своем обновляется, в органе это происходит постоянно. Со временем наши регенерационные способности утихают.

Ученые до сих пор не догадываются, почему так происходит. Лабораторные опыты на животных давали не совсем однозначные ответы: