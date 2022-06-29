Нестареющая печень: сколько лет орган может самовосстанавливаться
Возможности нашего организма безграничны. Совсем недавно врачи-практики из Дрездена ответили на вопрос: сколько лет может регенерировать печень?
Человеческий организм еще та запрограммированная система. Печень относится к такому органу, который может регенерироваться при повреждении. Но что до конца не было известно, способна ли снижаться эта способность с возрастом.
Международные ученые во главе с доктором Олафом Бергманном из Центра регенеративной терапии Дрездена (CRTD) в TU Dresden использовали технику, известную как ретроспективное радиоуглеродное датирование рождения, для определения возраста печени человека.
Результаты не могли не удивить. Согласно полученным данным, независимо от возраста человека, печень всегда остается в молодом возрасте, не превышающем трех лет.
Здорово понимать, что в нашем организме существует такой орган, который одинаково хорошо заменяет свои клетки у молодых и пожилых людей.
Печень является основополагающим органом, который стоит на страже очищения организма от токсинов. Т.к. все продукты метаболизма проходят через печень и там регенерируют. Функция самой печени примечательна тем, что несмотря на то, что наш организм в большинстве своем обновляется, в органе это происходит постоянно. Со временем наши регенерационные способности утихают.
Ученые до сих пор не догадываются, почему так происходит. Лабораторные опыты на животных давали не совсем однозначные ответы:
«Некоторые исследования указывали на возможность того, что клетки печени долгоживущие, в то время как другие показали постоянный оборот. Нам было ясно, что если мы хотим знать, что происходит у людей, нам нужно найти способ непосредственно оценить возраст клеток печени человека», — говорит доктор Олаф Бергманн, руководитель исследовательской группы в Центре регенеративной терапии Дрездена (CRTD) в TU Dresden.
Опубликовано: Силивончик Алина
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