Insytut Warszawski: Россия успешно обходит санкции и наращивает экспорт нефти

Расследование, проведенное Insytut Wraszawski показало, что санкции не оказали значительного влияния на экспорт российской нефти

Несмотря на санкции, российские танкеры под флагами других государств продолжают успешно поставлять нефть.

Теперь собственниками танкеров является не Россия, а дочерние компании на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, потеряв Европейский рынок, Россия оперативно переориентировалась на Азию, импорт куда российской нефти вырос на 55% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Резюмируя, авторы исследования были вынуждены признать, что в натуральном выражении объёмы экспорта нефти из России не только не снизились, но, возможно, даже и выросли.

Как тог задан закономерный вопрос - тогда какова была цель этих санкций?