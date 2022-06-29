МИД Британии: переговоры с Россией возможны после её поражения на Украине

Глава МИД Британии Лиз Трасс утверждает, что страны коллективного Запада должны добиться поражения России на Украине.

29 июня глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс публично заявила, что государства-представители коллективного Запада отказываются от любых прямых переговоров с Россией до её поражения на Украине.

По словам Трасс, западные страны и в частности Британия будут добиваться того, чтобы по итогам российской СВО на Украине киевский режим одержал победы.

При этом Лиз Трасс уверена, что если украинские делегаты сядут за стол переговоров с Россией сейчас, то это приведёт к ложному и несправедливому мирному договору между Киевом и Москвой.