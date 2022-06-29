Простая июньская подкормка сделает смородину сладкой, крупной и лежкой
Поддержать кусты удобрением надо на стадии роста завязей. Это поможет ягодам полноценно вызреть.
Чем больше в ягодах смородины накапливается сухого вещества, тем больше у них ресурсов для созревания и тем более сладкими и лежкими они вырастут.
На стадии роста завязей азот кустам смородины противопоказан - их допустимо подкормить только органикой: перегноем, компостом, торфом.
Во время плодоношения для получения вкусных и крупных ягод очень важен фосфор. Он помогает ягодам крепко удерживаться на плодоножках и полноценно развиваться.
Также растение нуждается в других веществах: меди, боре, магнии, сере и других, которые помогают усваиваться питанию и участвуют в обменных процессах.
Поэтому также нужны минеральные удобрения в разумных количествах.
На этапе созревания очень эффективно поливать смородину самодельным раствором. Стакан древесной золы нужно развести в ведре теплой воды, сутки настоять и затем процедить.
После этого в раствор нужно добавить по 15 граммов суперфосфата и сульфата калия, размешать и полить кусты смородины в расчете 5 литров удобрения на один куст.
Опубликовано: Наталья Павлова
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