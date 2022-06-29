Премьер Швеции Андерссон заявила, что Швеция усилит безопасность всех стран НАТО
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пообещала, что вступление ее страны в НАТО будет способствовать безопасности всего блока.
Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон 29 июня заявила, что Швеция будет провайдером безопасности всего Североатлантического альянса.
Андерссон отметила, что вступление в НАТО усилит безопасность граждан Швеции.
Эксперты считают, что на саммите Североатлантического альянса Швеция и Финляндия будут официально приглашены к вступлению в НАТО.
Утром 29 июня стало известно, что Швеция и Финляндия уладили противоречия с Турцией, которая ранее заморозила процесс рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в блок.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что скандинавские страны вступят в альянс «быстро».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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