Премьер Швеции Андерссон заявила, что Швеция усилит безопасность всех стран НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пообещала, что вступление ее страны в НАТО будет способствовать безопасности всего блока.

Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон 29 июня заявила, что Швеция будет провайдером безопасности всего Североатлантического альянса.

Андерссон отметила, что вступление в НАТО усилит безопасность граждан Швеции.

Эксперты считают, что на саммите Североатлантического альянса Швеция и Финляндия будут официально приглашены к вступлению в НАТО.

Утром 29 июня стало известно, что Швеция и Финляндия уладили противоречия с Турцией, которая ранее заморозила процесс рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в блок.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что скандинавские страны вступят в альянс «быстро».