Великобритания расширила список российских олигархов попавших под санкции

МИД Соединённого королевства Великобритании добавило в санкционный список двух российских олигархов.

29 июня на сайте правительства Великобритании был опубликован расширенный список россиян к которым будут применены санкции лишающие их возможности пользоваться услугами британских трастов.

Сообщается о попадании под санкции олигарха Владимира Потанина владеющего конгломератом «Интеррос» и Анна Цивилева занимающая пост президента компании ОАО «Группа Колмар».

Помимо этого британское правительство приняло решение о введении санкций в отношении лиц, которые по мнению Вестминстера оказывают поддержку в финансировании режима Асада в Сирии.