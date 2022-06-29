Великобритания расширила список российских олигархов попавших под санкции
МИД Соединённого королевства Великобритании добавило в санкционный список двух российских олигархов.
29 июня на сайте правительства Великобритании был опубликован расширенный список россиян к которым будут применены санкции лишающие их возможности пользоваться услугами британских трастов.
Сообщается о попадании под санкции олигарха Владимира Потанина владеющего конгломератом «Интеррос» и Анна Цивилева занимающая пост президента компании ОАО «Группа Колмар».
Помимо этого британское правительство приняло решение о введении санкций в отношении лиц, которые по мнению Вестминстера оказывают поддержку в финансировании режима Асада в Сирии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ударом артиллерии под Харьковом уничтожено до 100 солдат «Кракена»
Анна Заворотнюк обращалась к шаману из-за онкологии матери
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в альянс
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России