Лидер Китая объяснил, чем хорош «нулевой COVID» и чем опасен коллективный иммунитет

Во время визита в Ухань китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что «нулевой COVID» является самой экономичной и эффективной политикой для его страны.

По его словам, данная стратегия является доказательством превосходства китайской политической системы. Он отметил, что ослабление контроля над коронавирусом поставит под угрозу слишком много жизней.

Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов допустить некоторое воздействие на экономическое развитие, но не позволит вирусу нанести ущерб безопасности и здоровью людей.

Он отметил, что стратегия «коллективного иммунитета» приведет к невообразимым последствиям в такой густонаселенной стране, как Китай.

Эти комментарии были сделаны в преддверии партийного съезда, который состоится в конце нынешнего года. Эксперты полагают, что там Си Цзиньпин намерен отстаивать свое право на беспрецедентный третий срок у власти.

Именно поэтому он связывает COVID со своим престижем лидера. Главный экономист S&P Global Ratings по Азиатско-Тихоокеанскому региону Луис Куйс отмечает, что высшее руководство Китая рассматривает коронавирус как законное обоснование невыполнения целей экономического роста.

Это означает, что новые вспышки COVID будут представлять серьезные риски для экономики. При этом Цзиньпин заявил, что Китаю нужно максимально способствовать стабильному развитию экономики и одновременно работать над предотвращением пандемии.

Он призвал больше полагаться на свои силы в развитии технологий, в первую очередь, микросхем и высокотехнологичных производств.